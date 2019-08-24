Андрей Малахов поделился секретом своей молодости

16:34, 24 августа 2019, ПАИ

Телеведущий Андрей Малахов в видеообращении рассказал участникам всероссийского форума «За ЗОЖ» в Пскове, почему он выглядит лучше своих сверстников. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, видеообращение Андрея Малахова показали на открытом пленарном заседании форума «За ЗОЖ» в псковском спортивно-развлекательном парке «Простория» 24 августа.

Андрей Малахов отметил, что каждый человек должен подумать для себя, как далеко, долго и качественно он хочет радоваться жизни и быть полезным себе, своей семье и стране. «Мне 47 лет, я не курю, в лучшем случае выпью один два бокала в месяц. Новый год не превращается для меня в алкогольный праздник, наверное, поэтому я выгляжу чуть лучше, чем многие мои сверстники», - сказал он.

Телеведущий также отметил, что тело каждого человека – храм, поэтому нужно следить за здоровьем. «Берегите себя и своих близких!», - заключил Андрей Малахов.

Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» проходит в Пскове с 23 по 25 августа. В рамках форума с докладами и мастер-классами выступят представители образовательных, религиозных, общественных и научных организаций тематической направленности, поддерживающих здоровый образ жизни, представители научных учреждений системы образования и здравоохранения Российской Федерации.

Мероприятие проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства просвещения России.