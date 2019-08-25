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Общество

Эксперты о форуме «За ЗОЖ»: Это замечательная возможность получить еще одно федеральное мероприятие в регионе

С 23 по 25 августа в Пскове состоялся Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ». В рамках мероприятия с докладами и мастер-классами выступили представители образовательных, религиозных, общественных и научных организаций тематической направленности, поддерживающих здоровый образ жизни, представители научных учреждений системы образования и здравоохранения Российской Федерации.

Псковское агентство информации собрало комментарии экспертов, которые приняли участие в форуме.

Кандидат социалогических наук, event-специалист Олеся Назарой:  

«Для Псковской области этот форум – это замечательная возможность на своей территории получить еще одно федеральное мероприятие, тем более оно с такой хорошей тематикой – противодействие психоактивным веществам, в том числе алкоголизму и курению и содействию здоровому образу жизни».

Заведующая отделом по работе с молодежью Пустошкинского районного Центра культуры Светлана Мандарева:

«Общее впечатление от форума – замечательное, у детей глаза были по «пять копеек». Такого они не видели и не слышали. Молодежь Пустошки осталась довольна. Мне как руководителю очень интересны были выступления».

Начальник отдела по работе с молодежью администрации Красногородского района Ирина Михайлова:

«Впечатления самые положительные. Все было организовано на высшем уровне, довольно насыщенная программа и дети узнали для себя очень много нового. Надеемся, что форум станет ежегодной площадкой. Значение для региона – очень большое, проблема есть и самая первая – алкоголь. Здесь дети посмотрели на все это изнутри, им это интереснее, чем классные часы в школе. Дети успели найти авторитетов среди спикеров. Направление за здоровый образ жизни – очень актуальная тема, это больной вопрос».

Инициатором проведения форума «За ЗОЖ» выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства просвещения России.

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