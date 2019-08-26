Тракторист погиб в ДТП в Псковском районе

09:45, 26 августа 2019, ПАИ

Водитель трактора погиб в дорожно-транспортном происшествии 25 августа в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Трагедия произошла около 22:30 на 3-м километре автодороги Неелово – Кудина Гора. Водитель трактора выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Мужчина, возраст которого устанавливается, от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, добавили в ведомстве.