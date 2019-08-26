0
16:05
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
15:29
Владелец полуразрушенного памятника архитектуры в центре Пскова продаёт квартиры
15:15
Новая школа в Дно введена в эксплуатацию
13:50
Программа празднования 80-летия 76-й дивизии ВДВ в Пскове: Что посмотреть, когда и где пройдет
13:15
Алексей Немов: Чемпионат мира силовому воркауту в Пскове — это знаковое событие в мире спорта
12:40
ФОТОФАКТ: Улица Юности в Пскове до сих пор не открыта для автомобильного движения
12:07
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
Еще новости
Общество

Тракторист погиб в ДТП в Псковском районе

Водитель трактора погиб в дорожно-транспортном происшествии 25 августа в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Трагедия произошла около 22:30 на 3-м километре автодороги Неелово – Кудина Гора. Водитель трактора выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Мужчина, возраст которого устанавливается, от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

У инсталляции в Гдове украли «сердце»
26 августа 2019
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
Владелец полуразрушенного памятника архитектуры в центре Пскова продаёт квартиры
26 августа 2019
Владелец полуразрушенного памятника архитектуры в центре Пскова продаёт квартиры
Новая школа в Дно введена в эксплуатацию
26 августа 2019
Новая школа в Дно введена в эксплуатацию
Программа празднования 80-летия 76-й дивизии ВДВ в Пскове: Что посмотреть, когда и где пройдет
26 августа 2019
Программа празднования 80-летия 76-й дивизии ВДВ в Пскове: Что посмотреть, когда и где пройдет
Алексей Немов: Чемпионат мира силовому воркауту в Пскове — это знаковое событие в мире спорта
26 августа 2019
Алексей Немов: Чемпионат мира силовому воркауту в Пскове — это знаковое событие в мире спорта
ФОТОФАКТ: Улица Юности в Пскове до сих пор не открыта для автомобильного движения
26 августа 2019
ФОТОФАКТ: Улица Юности в Пскове до сих пор не открыта для автомобильного движения
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
26 августа 2019
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
С учениками Кикоинского класса будут работать преподаватели ПсковГУ
26 августа 2019
С учениками Кикоинского класса будут работать преподаватели ПсковГУ

Идет загрузка...