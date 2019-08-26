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Общество

Реконструкция Псковской областной библиотеки завершится в декабре

Управление капитального строительства Псковской области объявило тендер на пятый этап реконструкции Псковской областной универсальной научной библиотеки на улице Профсоюзной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Информация об этом также размещена в Единой системе государственных закупок. Заявки можно подавать до 3 сентября 2019 года. Стартовая цена контракта составляет более 11 млн рублей.

Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные и отделочные работы, монтаж сетей водоснабжения, водоотведения, системы автоматического водяного пожаротушения, вентиляции, электроснабжения. В здании будут обустроены полы из керамогранитных плиток, выполнен монтаж лифтов. Эти работы планируется завершить к 16 декабря. Ход работ находится на личном контроле губернатора Михаила Ведерникова.

Псковская область из федерального бюджета в этом году получит более 94 млн рублей на реконструкцию и техническое переоснащение библиотеки. Это стало возможным благодаря работе Михаила Ведерникова с федеральным центром.

Библиотека вошла в список инфраструктурных объектов для подготовки и проведения 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени, которые прошли в Пскове в июне.

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