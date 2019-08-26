Выпускники вузов Пскова и Великих Лук рассчитывают на зарплату в 35-40 тысяч рублей

10:53, 26 августа 2019, ПАИ

Выпускники вузов Пскова и Великих Лук рассчитывают на зарплату в 35-40 тысяч рублей, сообщает компания HeadHunter.

Зарплатные ожидания у выпускников Великолукской госакадемии физкультуры и спорта, Великолукской государственной сельхозакадемии составляют 40 тысяч рублей, у выпукников Псковского государственного университета – в среднем 35 тысяч рублей. Речь идёт о тех соискателях, которые претендуют на работу в сфере высшего менеджмента.

При этом самая высокая планка зарплатных ожиданий на Северо-Западе у кандидатов Ухтинского государственного технического университета (в среднем 60 тысяч рублей), Мурманского государственного технического университета (50 тысяч рублей) и Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (47 тысяч рублей).

Отмечается также, что на рынке труда Псковской области насчитывается 59% кандидатов с высшим образованием, 23% - со средним специальным и 9% - со средним образованием. Ещё 9% соискателей указали в резюме сведения о незаконченном высшем образовании.