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Общество

Выпускники вузов Пскова и Великих Лук рассчитывают на зарплату в 35-40 тысяч рублей

Выпускники вузов Пскова и Великих Лук рассчитывают на зарплату в 35-40 тысяч рублей, сообщает компания HeadHunter. 

Зарплатные ожидания у выпускников Великолукской госакадемии физкультуры и спорта, Великолукской государственной сельхозакадемии составляют 40 тысяч рублей, у выпукников Псковского государственного университета – в среднем 35 тысяч рублей. Речь идёт о тех соискателях, которые претендуют на работу в сфере высшего менеджмента.

При этом самая высокая планка зарплатных ожиданий на Северо-Западе у кандидатов Ухтинского государственного технического университета (в среднем 60 тысяч рублей), Мурманского государственного технического университета (50 тысяч рублей) и Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (47 тысяч рублей).

Отмечается также, что на рынке труда Псковской области насчитывается 59% кандидатов с высшим образованием, 23% - со средним специальным и 9% - со средним образованием. Ещё 9% соискателей указали в резюме сведения о незаконченном высшем образовании.

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