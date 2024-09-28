Специалисты отреставрировали стены Изборской башни в Печорах

16:02, 28 сентября 2024, ПАИ

Специалисты отреставрировали стены Изборской башни в Псково-Печерском монастыре, сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

В настоящее время уже отреставрированы и укреплены стены внутри и снаружи.

Закончен монтаж балок внутренних перекрытий, также проведена обработка специальными составами для предотвращения разрушения под воздействием высокой влажности.

«Балки вмонтированы в старые гнезда внутри стен башни. Места соприкосновения с камнем подготовлены по технологии, применяемой для продления рабочего состояния несущих конструкций», – отметил Вадим Нэдик.