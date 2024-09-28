Псковички вошли в тройку лидеров военно-патриотической игры «Девушки в погонах»
Юнармейцы из Псковской области вошли в тройку лидеров на первых военно-патриотических играх «Девушки в погонах». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Первая военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» прошла в Подмосковье. В ней приняли участие 120 команд из разных регионов России, из Псковской области – семь участниц. Им удалось занять третье место.
Юнармейцы соревновались в таких этапах, как «Смотр строя и песни», «Разборка-сборка автомата Калашникова», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Марш-бросок», «Тактическая стрельба», «Ориентирование» и другие.
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