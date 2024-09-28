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Общество

Осенняя ярмарка сельхозпродукции прошла в Себеже

Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Себеже, пишет районная газета «Призыв».

Осенняя ярмарка сельхозпродукции прошла в Себеже. Фото: районная газета «Призыв»

«Широкий выбор сельхозпродукции, от картофеля с капустой до огромной тыквы, то и дело привлекал посетителей», – написали в газете.

В частности, тыкву вырастил житель Санкт-Петербурга на своей даче в Забелье. «Покупателей на тыкву немного, да это и понятно, сельская местность, у многих своя. Но на этот счёт не переживаю, в Санкт-Петербурге всю тыкву купят», – поделился Александр.

Кроме овощной продукции, на ярмарке был представлен широкий выбор колбасных и мясных изделий, мёда, саженцев. Также можно было приобрести текстиль, одежду, обувь, посуду, кур.

  • Осенняя ярмарка сельхозпродукции прошла в Себеже
    Фото: районная газета «Призыв»
  • Осенняя ярмарка сельхозпродукции прошла в Себеже
    Фото: районная газета «Призыв»
  • Осенняя ярмарка сельхозпродукции прошла в Себеже
    Фото: районная газета «Призыв»
  • Осенняя ярмарка сельхозпродукции прошла в Себеже
    Фото: районная газета «Призыв»
  • Осенняя ярмарка сельхозпродукции прошла в Себеже
    Фото: районная газета «Призыв»

Участие принимали не только местные производители Себежского района, но и фермеры и продавцы из Пскова, Великих Лук, Острова, Новосокольников, Опочки, Республики Беларусь.

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