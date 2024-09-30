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Общество

Пять новых специалистов приступили к работе в псковских медучреждениях

Пять новых молодых специалистов приступили к работе в медучреждениях Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Пять новых специалистов приступили к работе в псковских медучреждениях. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Провизор Карина Лавецкая родом из Новосокольников работает в Псковской областной клинической инфекционной больнице. В 2024 году она окончила Смоленский государственный медицинский университет по направлению «фармация». После прохождения целевого обучения вернулась в Псковскую область.

Псковскую областную инфекционную клиническую больницу Карина Эдуардовна рассматривает как хорошее начало своей профессиональной деятельности, поскольку хотела углубиться в фармацевтическую практику именно в условиях лечебного учреждения.

В хирургическое отделение Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы пришёл работать новый врач-хирург Александр Комиссаров.

Он окончил Смоленский государственный медицинский университет.

«С филиалом в городе Великие Луки знаком не понаслышке: проходил здесь производственную практику на первых трёх курсах в нейрохирургии и в хирургическом отделении», – рассказал Александр.

После обучения в вузе по целевому направлению успешно прошёл двухгодичный курс ординатуры, совмещая его с работой в приёмном отделении Смоленской областной клинической больницы.

На Великолукскую подстанцию и Локнянский пост скорой медицинской помощи пришли работать три новых фельдшера.

  • Пять новых специалистов приступили к работе в псковских медучреждениях
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Пять новых специалистов приступили к работе в псковских медучреждениях
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Пять новых специалистов приступили к работе в псковских медучреждениях
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Вера Иванова, Дина Шатрова, Полина Паршенкова – выпускницы Великолукского медицинского колледжа.

За каждым молодым специалистом закреплены опытные наставники для передачи опыта и знаний, необходимых для выполнения должностных обязанностей.

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