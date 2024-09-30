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Общество

День открытых дверей проходит в Псковском отделении Центрального банка

День открытых дверей проходит в отделении Банка России в Пскове сегодня, 28 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

День открытых дверей проходит в Псковском отделении Центрального банка. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Жители и гости города посещают музей банковского дела и принимают участие в экскурсиях. Участникам мероприятия также рассказывают, почему история банковского дела начинается именно с Пскова, что такое денежный двор и чем денга отличается от «чешуйки».

Кроме того, в музее можно увидеть коллекцию монет. Они были отчеканены на Псковском денежном дворе в Средние века. Там же можно увидеть деньги Советского Союза, Российской империи и других государств.

  • День открытых дверей проходит в Псковском отделении Центрального банка
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • День открытых дверей проходит в Псковском отделении Центрального банка
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • День открытых дверей проходит в Псковском отделении Центрального банка
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • День открытых дверей проходит в Псковском отделении Центрального банка
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • День открытых дверей проходит в Псковском отделении Центрального банка
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • День открытых дверей проходит в Псковском отделении Центрального банка
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • День открытых дверей проходит в Псковском отделении Центрального банка
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • День открытых дверей проходит в Псковском отделении Центрального банка
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • День открытых дверей проходит в Псковском отделении Центрального банка
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • День открытых дверей проходит в Псковском отделении Центрального банка
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Всего в коллекции музея 900 экспонатов, рассказал исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов. Например, здесь можно увидеть денгу псковскую, которую отчеканили в Псковской республике 600 лет назад.

Кроме того, для участников проходит «Финансовый квиз», во время которого они могут проверить свою эрудицию и развить навыки командной работы. Все желающие могут попробовать себя в роли кассира и ознакомиться с оборудованием для выдачи и пересчёта банкнот и монет.

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