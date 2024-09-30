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Общество

Полицейские обеспечили порядок на сельхозярмарке «Осень-2024» в Пскове

Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного правопорядка при проведении сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2024» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские обеспечили порядок на сельхозярмарке «Осень-2024» в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Также для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан были задействованы сотрудники Росгвардии и представители АНО «Дружина».

С утра кинологи со служебными собаками обследовали места проведения мероприятия и массового пребывания горожан.

«Полиция, руководствуясь действующим законодательством, принимала все необходимые меры для того, чтобы ярмарка прошла без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке», – отметили в пресс-службе.

Напомним, более 170 фермеров и предприятий представили свою продукцию на ярмарке. Как она проходила – в нашем фоторепортаже.

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