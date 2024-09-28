Около десяти тысяч человек посетили сельскохозяйственную ярмарку «Осень-2024» в Пскове
Около десяти тысяч человек посетили областную сельскохозяйственную ярмарку «Осень-2024» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Напомним, более 170 фермеров и предприятий представляют свою рыбную и мясную продукцию, кондитерские и хлебные изделия, товары пчеловодства и птицеводства, свежие и консервированные овощи, ягоды и фрукты, а также саженцы плодовых деревьев и кустарников, цветы.
Как проходила ярмарка – в нашем фоторепортаже.
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28 сентября 2024
Около десяти тысяч человек посетили сельскохозяйственную ярмарку «Осень-2024» в Пскове