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15-летний острович украл мопед и угнал ВАЗ

В Острове полицейские раскрыли кражу мопеда и угон автомобиля ВАЗ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инциденты произошли в Острове в выходные. В полицию обратились два местных жителя. У одного из них из гаража на улице Мичурина украли мопед, у другого – от дома на Речном переулке угнали автомашину ВАЗ.

Стражи порядка задержали подозреваемого в краже и угоне 15-летнего местного учащегося колледжа. У него была обнаружена и изъята похищенная техника. Молодой человек дал признательные показания. В отношении него возбуждены уголовные дела.

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