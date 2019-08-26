200 школьников из Псковской области отправятся на экскурсию по регионам России

16:15, 26 августа 2019, ПАИ

Около 200 школьников Псковской области посетят с экскурсиями регионы России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, поездки пройдут в рамках культурно-просветительской программы «Моя Россия», которая реализуется в рамках национального проекта «Культура».

В группы войдут одаренные дети, победители международных, всероссийских и региональных творческих конкурсов, фестивалей и олимпиад. Ребята проедут по маршрутам: «Засечная черта» (Москва — Калуга — Козельск — Тула), «Императорский маршрут» (Тюмень — Тобольск), «По Лермонтовским местам» (Пятигорск — Ессентуки — Кисловодск — Железноводск), «Моя Россия: град Петров» (Санкт-Петербург).

Финансирование осуществляется за счёт средств федерального бюджета.

В Псковской области в рамках программы «Моя Россия» разработан четырёхдневный маршрут «Духовные истоки», в который включены наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия Пскова, Изборска, Печор и Пушкинских Гор. Планируется, что регион посетят более тысячи школьников из разных регионов России.