0
16:05
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
15:29
Владелец полуразрушенного памятника архитектуры в центре Пскова продаёт квартиры
15:15
Новая школа в Дно введена в эксплуатацию
13:50
Программа празднования 80-летия 76-й дивизии ВДВ в Пскове: Что посмотреть, когда и где пройдет
13:15
Алексей Немов: Чемпионат мира силовому воркауту в Пскове — это знаковое событие в мире спорта
12:40
ФОТОФАКТ: Улица Юности в Пскове до сих пор не открыта для автомобильного движения
12:07
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
Еще новости
Общество

200 школьников из Псковской области отправятся на экскурсию по регионам России

Около 200 школьников Псковской области посетят с экскурсиями регионы России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, поездки пройдут в рамках культурно-просветительской программы «Моя Россия», которая реализуется в рамках национального проекта «Культура».

В группы войдут одаренные дети, победители международных, всероссийских и региональных творческих конкурсов, фестивалей и олимпиад. Ребята проедут по маршрутам: «Засечная черта» (Москва — Калуга — Козельск — Тула), «Императорский маршрут» (Тюмень — Тобольск), «По Лермонтовским местам» (Пятигорск — Ессентуки — Кисловодск — Железноводск), «Моя Россия: град Петров» (Санкт-Петербург).

Финансирование осуществляется за счёт средств федерального бюджета.

В Псковской области в рамках программы «Моя Россия» разработан четырёхдневный маршрут «Духовные истоки», в который включены наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия Пскова, Изборска, Печор и Пушкинских Гор. Планируется, что регион посетят более тысячи школьников из разных регионов России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

У инсталляции в Гдове украли «сердце»
26 августа 2019
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
Владелец полуразрушенного памятника архитектуры в центре Пскова продаёт квартиры
26 августа 2019
Владелец полуразрушенного памятника архитектуры в центре Пскова продаёт квартиры
Новая школа в Дно введена в эксплуатацию
26 августа 2019
Новая школа в Дно введена в эксплуатацию
Программа празднования 80-летия 76-й дивизии ВДВ в Пскове: Что посмотреть, когда и где пройдет
26 августа 2019
Программа празднования 80-летия 76-й дивизии ВДВ в Пскове: Что посмотреть, когда и где пройдет
Алексей Немов: Чемпионат мира силовому воркауту в Пскове — это знаковое событие в мире спорта
26 августа 2019
Алексей Немов: Чемпионат мира силовому воркауту в Пскове — это знаковое событие в мире спорта
ФОТОФАКТ: Улица Юности в Пскове до сих пор не открыта для автомобильного движения
26 августа 2019
ФОТОФАКТ: Улица Юности в Пскове до сих пор не открыта для автомобильного движения
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
26 августа 2019
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
С учениками Кикоинского класса будут работать преподаватели ПсковГУ
26 августа 2019
С учениками Кикоинского класса будут работать преподаватели ПсковГУ

Идет загрузка...