Обновленную карту туристического маршрута «Ганзейский путь» представят в Пскове

17:14, 26 августа 2019, ПАИ

Карту обновленного «Ганзейского пути» и специально разработанный для этого мероприятия квест по Ганзейскому Пскову, которые располагались в презентационной палатке проекта «Via Hanseatica Plus» в рамках Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, снова представят в городе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, поскольку квест пользовался большим спросом, комитет приграничного сотрудничества решил провести его повторно в рамках Дня туризма, который состоится в Пскове 27-28 сентября.

Соответствующее решение было принято на рабочей встрече по проекту ER 48 «Расширение и усиление туристической сети маркетинга Ганзейского пути» (ER 48 Via Hanseatica Plus). Город Псков на мероприятии представила начальник отдела по туризму комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Елена Голомидова.

Целью проекта «Via Hanseatica Plus» является расширение туристического маршрута из Санкт-Петербурга через Выборг и Псков по направлению в города Раквере и Вильянди в Эстонии. Кроме того, в рамках реализации проекта планируется создание в каждом городе, входящем в Ганзейский путь, информационных табличек с общей информацией о проекте и входящих в него ключевых объектах города.

В рамках совещания в Выборге участники рабочей встречи также обсудили планы на дальнейшие совместные мероприятия, в том числе по установлению контактов для предпринимателей и руководителей объектов «Via Hanseatica Plus», а также вопросы маркетинга и продвижения проекта и издание новой карты, объединяющей старые и новые города Ганзейского пути.

Следующее совещание партнеров проекта планируется на ноябрь.

Программа приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов, в рамках которой проводится проект «Via Hanseatica Plus», финансируется Россией, Эстонией и Европейским Союзом. Бюджет всего проекта составляет около 36,5 млн рублей, 10% из которых - софинансирование партнеров. Псковская часть проекта составляет 2,7 млн рублей, включая софинансирование администрации Пскова в размере около 270 тысяч рублей.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове проходили с 27 по 30 июня. Псков оказался вторым российским городом, который принял на своей земле этот международный праздник. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец и региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.