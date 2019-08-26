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Общество

Пскович заключен под стражу за совершение действий сексуального характера в отношении племянника

Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.Б ч.2 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера), арестован 31-летний местный житель, который в августе 2019 года, присматривая по просьбе сестры за своим малолетним племянником по месту жительства в одном из муниципальных образований области, совершил в отношении него действия сексуального характера.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СКР по Псковской области, сегодня суд по ходатайству следствия избрал в отношении предполагаемого злоумышленника меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый свою вину признал.

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