Более 7,5 тыс первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Псковской области

21:18, 26 августа 2019, ПАИ

Готовность образовательных организаций к новому учебному году стало основной темой совещания, которое в понедельник, 26 августа, провела Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в обсуждении вопросов также приняли участие председатель комитета по образованию Александр Седунов, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, представители правоохранительных и контрольных ведомств, в режиме видеоконференцсвязи — руководство муниципальных районов и городских округов.

«Все областные образовательные организации допущены к ведению деятельности в новом учебном году. В целом подготовка осуществляется в соответствии с планами, идет устранение локальных предписаний, выданных контрольно-надзорными органами», — сообщил Александр Седунов. В новом учебном году за парты сядут около 68 тыс детей, из которых — более 7,5 тыс первоклассники. «В этом году на 300 первоклашек больше, чем в прошлом году. Также радует и рост числа учащихся средних специальных учреждений в регионе. В этом году конкурс составил 4–5 человек на место», — сказал он.

Особое внимание участники совещания уделили вопросам совершенствования материально-технической базы. В этом году в рамках подготовки к новому учебному году на ремонт образовательных учреждений из федерального, областного и муниципального бюджетов было направлено порядка 110 млн рублей. Кроме того, на проведение ремонтных работ были направлены и средства, которые регион получил из федерального бюджета по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Президента России Владимира Путина.

Речь на совещании зашла и об обеспечении безопасности образовательных учреждений: организации охраны, соблюдении мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности школ. В свою очередь Наталия Соколова обратила внимание участников совещания на необходимость усиления профилактической работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечению интернет-безопасности, соблюдению правил дорожного движения и др.

Главам муниципальных районов и городских округов Вера Емельянова поручила накануне Дня знаний провести заседания территориальных антитеррористических комиссий и оперативных штабов с привлечением специалистов УМВД и Росгвардии.

Посредством видеоконференцсвязи были заслушаны доклады руководителей практически всех муниципальных образований, которые отчитались о готовности учебных учреждений.

По итогам совещания вице-губернатор поручила руководству муниципальных образований в срок до 1 сентября актуализировать перечень мероприятий по модернизации, ремонту учреждений образования, в том числе установке систем видеонаблюдения, а также предоставить предложения по участию в национальном проекте «Образование» в следующем году.