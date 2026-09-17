Россиянам объяснили, как получить недоплаченную часть пенсии за прошлые годы
Россияне могут получить недостающую часть страховой пенсии за прошлые периоды, если выплата была занижена из-за ошибки Социального фонда России (СФР). Порядок действий в такой ситуации объяснил депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет Лента.ru.
По его словам, прежде всего необходимо установить, какая именно часть выплаты не была учтена и с какого месяца возникла задолженность. Такая ситуация может возникнуть, если СФР располагал сведениями о стаже, пенсионных коэффициентах или положенной надбавке, но не включил их в расчет.
Для проверки пенсионеру понадобятся выписка из индивидуального лицевого счета и письменное объяснение расчета от отделения СФР. Эти сведения следует сопоставить с трудовой книжкой, архивными документами, а также данными о заработке, иждивенцах и льготных периодах.
Если ошибка подтверждается, можно подать заявление на перерасчет пенсии и погашение задолженности через «Госуслуги», клиентскую службу СФР или МФЦ. В обращении необходимо описать выявленную неточность, указать дату возникновения права на выплату и перечислить сведения, которые уже находились в распоряжении фонда.
К заявлению следует приложить подтверждающие документы и сохранить уведомление о его приеме. Также рекомендуется запросить письменное решение по обращению. После поступления всех необходимых сведений заявление рассматривается в срок до пяти рабочих дней, отметил Алексей Говырин.
Если перерасчет не произведен, пенсионер может обратиться к руководителю территориального отделения СФР, а затем - в вышестоящий орган фонда. К жалобе следует приложить первоначальное заявление, ответ СФР, собственный расчет и подтверждающие документы. Если решить вопрос в досудебном порядке не удается, остается возможность обратиться в суд.
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