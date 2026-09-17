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Митрополит Тихон – о Михаиле Ведерникове: С ним не страшно работать и мечтать о больших делах

С губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым хочется работать и не страшно мечтать о больших делах, сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в репортаже Первого канала, посвящённом докладу Михаила Ведерникова в Кремле о социально-экономическом положении региона.

Фото: ПАИ

Митрополит отметил, что о псковском губернаторе он может говорить не по слухам, так как за годы работы он узнал главный профессиональный принцип Михаила Ведерникова.

«Это любовь к великой Псковской земле как основе принятия всякого решения. Мы много мечтали с ним о будущем Псковщины и всегда сходились в одном - что бы мы ни делали, всё, в первую очередь должно было быть для людей, живущих здесь. И, конечно же, для сохранения великого наследия, которое досталось нам от наших предков. Это простая мысль, но сегодня её, наверное, труднее всего сохранить в человеке, занимающем высокую должность. У Михаила Ведерникова это получилось», – заметил владыка.

По его словам, за этими мечтами сегодня стоят конкретные дела, которые видит каждый на Псковщине. Яркий пример – преображение Пскова, Изборска и Печор. Этот результат родился не из бумаг, а из любви к Псковской земле и к её людям, уверен митрополит Тихон.

«Я хочу сказать то, что точно знаю о нём [Михаиле Ведерникове, – прим. ПАИ] – с ним хочется работать. И с ним не страшно мечтать о больших делах. Потому что мечты у него не остаются мечтами. Берегите, пожалуйста, этого человека», – подчеркнул он.

Напомним, Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года. 17 сентября исполняется восемь лет со дня его официального вступления в должность главы региона.

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