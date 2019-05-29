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Пенсии

Более 90 жителей Псковской области вышли на пенсию досрочно с начала 2019 года

В 2019 году в Псковской области 21 мужчине и 70 женщинам установлена страховая пенсия ранее общеустановленного пенсионного возраста за большой трудовой стаж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

Напомним, что пенсионный закон, который вступил в действие с января этого года, предусматривает новые основания для назначения страховой пенсии по старости. Одно из них - установление льготной пенсии за «большой» стаж. Специалистами органов ПФР региона установлена с начала года уже 91 такая досрочная пенсия.

Под «большим» подразумевается страховой стаж не менее 42 лет у мужчин и 37 лет у женщин. В этом случае им страховая пенсия по старости может назначаться на 2 года ранее достижения нового пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам).

Обращаем внимание, что при исчислении страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости в него включаются периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались взносы в ПФР, а также период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности (например, больничный). А так называемые нестраховые периоды (служба в армии, периоды ухода за детьми или нетрудоспособными) в этот стаж не засчитываются.

Специалисты территориальных органов ПФР проводят с такими гражданами заблаговременную работу, предварительно оформляя макет пенсионного дела. Заявление на установление пенсии удобнее подать в электронном виде через портал госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР.

 

 

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