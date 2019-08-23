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Экономика

На двух предприятиях в Пушкиногорском районе после вмешательства прокуратуры устранены нарушения по выплате зарплаты работникам

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения трудового законодательства хозяйствующими субъектами района. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ТК РФ в СПК «Смена» заработная плата работникам выплачивается реже, чем каждые полмесяца.

Кроме того, установлено, что расчетные листки с указанием сведений о составных частях заработной платы, иных суммах и удержаний в СПК не выдаются, что также противоречит требованиям Трудового кодекса РФ.

Также локальными актами предприятия не предусмотрена индексация заработной платы, установленная нормами ст.135 ТК РФ.

Аналогичные нарушения выявлены при проверке СПК «Колхоз Ленинский путь».

В этой связи прокурором района в адрес руководства указанных хозяйствующих субъектов внесены представления c требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

По результатам рассмотрения представлений требования прокурора удовлетворены, нарушения хозяйствующими субъектами устранены.

 

 

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