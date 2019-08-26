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Общество

В Пушкиногорском районе торговавший ветеринарными лекарствами предприниматель привлечен к ответственности

Прокуратурой Пушкиногорского района при проведении проверки соблюдения федерального законодательства установлено, что на территории поселка Пушкинские Горы индивидуальным предпринимателем осуществлялась розничная продажа лекарственных средств, предназначенных для ветеринарного применения, на основании лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, действие которой не распространялось на территорию Пушкиногорского района. Это нарушает требования Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», а также Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного Правительством Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в связи с изложенным, прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Арбитражным судом Псковской области 8 августа 2019 года индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) с назначением ему наказания в виде предупреждения.

Решение суда вступило в законную силу.

 

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