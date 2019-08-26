18 телефонов пытался перебросить злоумышленник на территорию колонии в Крюках

14:34, 27 августа 2019, ПАИ

В деревне Крюки Островского района злоумышленник пытался перебросить на территорию колонии №2 свертки с мобильными телефонами. Сотрудники учреждения предотвратили это преступление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Злоумышленника задержали при попытке переброса 6 свертков, в которых находились 18 мобильных телефонов. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, проводится проверка.