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18 телефонов пытался перебросить злоумышленник на территорию колонии в Крюках

В деревне Крюки Островского района злоумышленник пытался перебросить на территорию колонии №2 свертки с мобильными телефонами. Сотрудники учреждения предотвратили это преступление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Злоумышленника задержали при попытке переброса 6 свертков, в которых находились 18 мобильных телефонов. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, проводится проверка.

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