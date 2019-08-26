Машину пенсионера угнал подросток в Острове

15:04, 27 августа 2019, ПАИ

В Острове от дома на улице Пригородной был угнан автомобиль ВАЗ-21063, принадлежащий пенсионеру. В этом преступлении подозревается 17-летний молодой человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка задержали подростка, который может быть причастен к угону автомобиля. Ранее этот молодой человек уже дважды был судим и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Угнанную машину полицейские обнаружили неподалеку от места происшествия.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (угон). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.