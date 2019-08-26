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До семи лет тюрьмы грозит псковичу за избиение сожительницы и вождение в пьяном виде

В Псковском районе 45-летний местный житель предстанет перед судом за избиение сожительницы (часть 2 статьи 112 УК РФ) и вождение в нетрезвом виде (статья 264.1 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что обвиняемый ранее был арестован на 10 суток за управление транспортом без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Однако в середине апреля он снова сел за руль пьяным. Сотрудники ДПС остановили в Середке автомобиль ВАЗ-21074 под управлением мужчины. Он же в середине июля в Середке на улице Ленинской не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2107 и врезался в забор, которым огорожен участок у дома. Выяснилось, что и на этот раз мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, 5 мая 2019 года около 18:00 на улице Александра Невского в Середке обвиняемый поссорился со своей сожительницей. После этого он нанес деревянной палкой не менее трех ударов по спине и по правой руке женщины, чем причинил ей физическую боль и телесное повреждение в виде закрытого перелома нижней трети правой локтевой кости.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в Псковский районный суд для рассмотрения. Санкция части 2 статьи 112 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

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