Молодой водитель получил переломы из-за опрокидывания автомобиля в Новосокольническом районе

09:46, 28 августа 2019, ПАИ

29-летний водитель получил открытые переломы в результате дорожно-транспортного происшествия в Новосокольническом районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 августа в 21:15 от диспетчера скорой медицинской помощи в отдел местной полиции поступило сообщение о том, что около 21:00 на 46-м километре автодороги Насва — Вяз — Сивцево молодой человек за рулем ВАЗ-21103 не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся на проезжей части.

Кроме открытых переломов водитель получил ушибленные и рваные раны. Его госпитализировали. По факту ДТП ведется проверка. В отношении молодого человека назначена химико-токсилогическая экспертиза, добавили в ведомстве.