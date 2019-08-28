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Молодой водитель получил переломы из-за опрокидывания автомобиля в Новосокольническом районе

29-летний водитель получил открытые переломы в результате дорожно-транспортного происшествия в Новосокольническом районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 августа в 21:15 от диспетчера скорой медицинской помощи в отдел местной полиции поступило сообщение о том, что около 21:00 на 46-м километре автодороги Насва — Вяз — Сивцево молодой человек за рулем ВАЗ-21103  не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся на проезжей части.

Кроме открытых переломов водитель получил ушибленные и рваные раны. Его госпитализировали. По факту ДТП ведется проверка. В отношении молодого человека назначена химико-токсилогическая экспертиза, добавили в ведомстве.

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