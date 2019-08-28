В Белоруссии планируют бороться с недостатками в работе правоохранительных органов

11:03, 28 августа 2019, ПАИ

В Белоруссии планируется выработать тактику борьбы с недостатками в деятельности правоохранительных органов. Особое внимание будет уделено следствию, розыску и прокурорскому надзору, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление генерального прокурора Александра Конюка.

«Я не могу сказать, что они носят системный характер. Тем не менее среди них есть очень серьезные», - сказал о недостатках глава ведомства на встрече с журналистами.

При этом Александр Конюк подчеркнул, что при выработке тактических моментов по исправлению ситуации самым важным аспектом станет соблюдение прав человека.

«Наша задача сегодня — выработать тактику, конкретные меры по исправлению ситуации», - сказал он.