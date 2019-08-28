Федеральное агентство по делам национальностей окажет помощь Псковской области в сохранении традиций малых народов

12:19, 28 августа 2019, ПАИ

Псковской области будет оказана поддержка в разработке комплекса мер по сохранению и развитию традиций, языков и культурного наследия малочисленных народов, проживающих на территории региона. Поддержку планирует оказать Федеральное агентство по делам национальностей. Об этом стало известно по итогам встречи заместителя губернатора Николая Цветкова и руководителя агентства Михаила Мишина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Встреча состоялась 28 августа. Она стала продолжением ранее начатой работы — в 2016 году администрация и ФАДН подписали соглашение о сотрудничестве.

Речь шла об организации форума, который позволил бы презентовать самобытность народностей, проживающих на территории России. «В перспективе будет рассмотрен вопрос о создании всероссийской организации, которая бы помогала малочисленным народам сохранять их культурное наследие и язык. Работа будет вестись в рамках организации курсов на базе вузов, издания книг, которые бы помогли передать потомкам специфику и традиции малочисленных народностей», — сказал Михаил Мишин.

«Мы делаем все, чтобы в регионе были активно представлены проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений. Проводится большая культурно-просветительская работа», - добавил Николай Цветков и уточнил, что 28 августа в Псковской области проходит традиционный праздник народа сето - «Сетомаа. Семейные встречи». Он собирает гостей из России и Эстонии.