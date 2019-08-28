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Общество

10 таксистов-нелегалов выявили налоговые органы в Псковской области

10 таксистов без государственной регистрации выявили сотрудники Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области в ходе 12 рейдов. Они проведены за восемь месяцев 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. На физических лиц инспекторы составили протоколы об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ.

В пресс-службе рассказали, что 21 августа в ходе очередного рейда сотрудники инспекции и ОГИБДД МО МВД РФ «Невельский» выявили лиц, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа (деятельность легкового такси) без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

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