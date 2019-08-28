С 1 сентября возобновляется действие льготы для проезда школьников и студентов в пригородных поездах

14:07, 28 августа 2019, ПАИ

С 1 сентября возобновляется действие льготы для проезда школьников и студентов в поездах Северо-Западной пригородной пассажирской компании на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей и Республики Карелия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Право льготного проезда в поездах пригородного сообщения предоставляется обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет по очной форме обучения и студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Оформление разовых проездных документов в направлении «туда» и «туда и обратно» производится со скидкой 50% от установленного тарифа с даты начала действия льготы.