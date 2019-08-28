0
18:25
Выше неба: Топ-5 самых высоких зданий и сооружений Пскова
17:33
2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков
17:03
Псковская область участвует в конкурсе National Geographic
16:28
Сето из Эстонии и России собрались на фестиваль в Псковской области
16:22
Новую спортивную площадку открыли в Печорах
15:30
Рабочие приступили к понижению бордюрного камня вдоль улицы Чудской и Ижорского батальона в Пскове
14:21
137 школьных автобусов начнут курсировать в Псковской области с 1 сентября
Еще новости
Общество

С 1 сентября возобновляется действие льготы для проезда школьников и студентов в пригородных поездах

С 1 сентября возобновляется действие льготы для проезда школьников и студентов в поездах Северо-Западной пригородной пассажирской компании на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей и Республики Карелия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Право льготного проезда в поездах пригородного сообщения предоставляется обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет по очной форме обучения и студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Оформление разовых проездных документов в направлении «туда» и «туда и обратно» производится со скидкой 50% от установленного тарифа с даты начала действия льготы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков
28 августа 2019
2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков
Псковская область участвует в конкурсе National Geographic
28 августа 2019
Псковская область участвует в конкурсе National Geographic
Сето из Эстонии и России собрались на фестиваль в Псковской области
28 августа 2019
Сето из Эстонии и России собрались на фестиваль в Псковской области
Новую спортивную площадку открыли в Печорах
28 августа 2019
Новую спортивную площадку открыли в Печорах
Рабочие приступили к понижению бордюрного камня вдоль улицы Чудской и Ижорского батальона в Пскове
28 августа 2019
Рабочие приступили к понижению бордюрного камня вдоль улицы Чудской и Ижорского батальона в Пскове
137 школьных автобусов начнут курсировать в Псковской области с 1 сентября
28 августа 2019
137 школьных автобусов начнут курсировать в Псковской области с 1 сентября
Новая школа в Дно прошла общественную приемку
28 августа 2019
Новая школа в Дно прошла общественную приемку
Федеральное агентство по делам национальностей окажет помощь Псковской области в сохранении традиций малых народов
28 августа 2019
Федеральное агентство по делам национальностей окажет помощь Псковской области в сохранении традиций малых народов

Идет загрузка...