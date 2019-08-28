0
18:25
Выше неба: Топ-5 самых высоких зданий и сооружений Пскова
17:33
2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков
17:03
Псковская область участвует в конкурсе National Geographic
16:28
Сето из Эстонии и России собрались на фестиваль в Псковской области
16:22
Новую спортивную площадку открыли в Печорах
15:30
Рабочие приступили к понижению бордюрного камня вдоль улицы Чудской и Ижорского батальона в Пскове
14:21
137 школьных автобусов начнут курсировать в Псковской области с 1 сентября
Еще новости
Общество

Почтовые отделения адаптируют для маломобильных граждан в Псковской области

23 районных отделения почтовой связи на территории Псковской области в 2019 году планируется адаптировать для людей с ограниченными физическими возможностями. Как сообщили Псковскому агентству информации в группе по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Псковской области, на сегодняшней день полностью завершены ремонтные работы в девяти отделениях почтовой связи.

Оказать качественную почтовую услугу маломобильным гражданам готовы в помещениях «Почты России» в населенных пунктах Добручи, Красный луч, Середка, Болгатово, Красные горки, Дворцы, Великие Луки (улица Зверева,39), Новая Уситва и Родина.

В некоторых отделениях оборудовали пандусы. Входные зоны оснастили кнопками вызова, уложили тактильную плитку. Внутри помещения также адаптированы для свободного передвижения людей с инвалидностью. На появившихся специальных табличках для слабовидящих людей все надписи выполнены крупным шрифтом.

«Реконструкция и адаптация отделений связи для людей с ограниченными возможностями здоровья ведутся в рамках проекта «Доступная среда». В 9 районных почтовых отделениях уже можно оценить качество условий для получения почтовой услуги. В остальных работа продолжается», – рассказал директор Псковского филиала «Почты России» Евгений Каратушин.

Также в районных отделениях связи ведется подготовка к зиме. Там, где требуется, производится ревизия и замена окон, отопительных систем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков
28 августа 2019
2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков
Псковская область участвует в конкурсе National Geographic
28 августа 2019
Псковская область участвует в конкурсе National Geographic
Сето из Эстонии и России собрались на фестиваль в Псковской области
28 августа 2019
Сето из Эстонии и России собрались на фестиваль в Псковской области
Новую спортивную площадку открыли в Печорах
28 августа 2019
Новую спортивную площадку открыли в Печорах
Рабочие приступили к понижению бордюрного камня вдоль улицы Чудской и Ижорского батальона в Пскове
28 августа 2019
Рабочие приступили к понижению бордюрного камня вдоль улицы Чудской и Ижорского батальона в Пскове
137 школьных автобусов начнут курсировать в Псковской области с 1 сентября
28 августа 2019
137 школьных автобусов начнут курсировать в Псковской области с 1 сентября
Новая школа в Дно прошла общественную приемку
28 августа 2019
Новая школа в Дно прошла общественную приемку
Федеральное агентство по делам национальностей окажет помощь Псковской области в сохранении традиций малых народов
28 августа 2019
Федеральное агентство по делам национальностей окажет помощь Псковской области в сохранении традиций малых народов

Идет загрузка...