Почтовые отделения адаптируют для маломобильных граждан в Псковской области

16:24, 28 августа 2019, ПАИ

23 районных отделения почтовой связи на территории Псковской области в 2019 году планируется адаптировать для людей с ограниченными физическими возможностями. Как сообщили Псковскому агентству информации в группе по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Псковской области, на сегодняшней день полностью завершены ремонтные работы в девяти отделениях почтовой связи.

Оказать качественную почтовую услугу маломобильным гражданам готовы в помещениях «Почты России» в населенных пунктах Добручи, Красный луч, Середка, Болгатово, Красные горки, Дворцы, Великие Луки (улица Зверева,39), Новая Уситва и Родина.

В некоторых отделениях оборудовали пандусы. Входные зоны оснастили кнопками вызова, уложили тактильную плитку. Внутри помещения также адаптированы для свободного передвижения людей с инвалидностью. На появившихся специальных табличках для слабовидящих людей все надписи выполнены крупным шрифтом.

«Реконструкция и адаптация отделений связи для людей с ограниченными возможностями здоровья ведутся в рамках проекта «Доступная среда». В 9 районных почтовых отделениях уже можно оценить качество условий для получения почтовой услуги. В остальных работа продолжается», – рассказал директор Псковского филиала «Почты России» Евгений Каратушин.

Также в районных отделениях связи ведется подготовка к зиме. Там, где требуется, производится ревизия и замена окон, отопительных систем.