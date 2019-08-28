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2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков

2 сентября в Пскове приступят к массовому сносу незаконно установленных гаражей и киосков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В течение месяца планируется снести 34 гаража, расположенных рядом с детскими садами по адресу Рижский проспект, 56а. На этом месте будет начато строительство ясельной пристройки на 80 мест. Контракт на демонтаж уже заключен, подрядчик готов приступить к работам. Также в планах начать снос 24 ларьков и киосков в разных районах города.

В УГХ просят собственников этих строений самостоятельно демонтировать их, освободив незаконно занятые земельные участки, а также напоминают, что демонтированное имущество будет храниться один год, после чего его продадут.

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