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Общество

Средства на создание модельных библиотек по нацпроекту «Культура» получит Псковская область

Псковская область получит 25 млн рублей на создание модельных библиотек по национальному проекту «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сообщается, что по итогам всероссийского конкурса «Новая библиотека 2020», который проходил в рамках нацпроекта «Культура», три библиотеки Псковской области получат дополнительные средства: Островская и Порховская центральные районные библиотеки и Псковская библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». В частности, от Порховской районной библиотеки заявлены два объекта - Порховская централизованная библиотечная система и ее филиал № 33 МБУК «Полонская библиотека».

Из 25 млн рублей общей суммы финансирования Островской и Порховской центральным районным библиотекам выделят по 10 млн рублей. Псковская библиотека микрорайона «Любятово» получит 5 млн рублей. 

Заявки на участие в конкурсе помогали оформлять специалисты комитета по культуре Псковской области и эксперты проектного офиса «Команда 2018».

Для участия в конкурсе в этом году были поданы более 500 заявок от 78 субъектов Российской Федерации.

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