Средства на создание модельных библиотек по нацпроекту «Культура» получит Псковская область

17:35, 28 августа 2019, ПАИ

Псковская область получит 25 млн рублей на создание модельных библиотек по национальному проекту «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сообщается, что по итогам всероссийского конкурса «Новая библиотека 2020», который проходил в рамках нацпроекта «Культура», три библиотеки Псковской области получат дополнительные средства: Островская и Порховская центральные районные библиотеки и Псковская библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». В частности, от Порховской районной библиотеки заявлены два объекта - Порховская централизованная библиотечная система и ее филиал № 33 МБУК «Полонская библиотека».

Из 25 млн рублей общей суммы финансирования Островской и Порховской центральным районным библиотекам выделят по 10 млн рублей. Псковская библиотека микрорайона «Любятово» получит 5 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе помогали оформлять специалисты комитета по культуре Псковской области и эксперты проектного офиса «Команда 2018».

Для участия в конкурсе в этом году были поданы более 500 заявок от 78 субъектов Российской Федерации.