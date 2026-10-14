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Общество

Михаил Ведерников: Наши ТОС уверенно переходят от точечных проектов к комплексному развитию территорий

По итогам заседания Совета территориального общественного самоуправления (ТОС) губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился итогами работы по развитию движения в регионе и обозначил дальнейшие шаги. Видео рабочей встречи он опубликовал в своём канале в MAX.

Ранее в ходе встречи с президентом РФ глава региона доложил, как за последние годы изменилась Псковская область, и отдельно остановился на развитии движения ТОС.

«Глава государства высоко оценил результаты этой большой общей работы», – отметил глава региона.

Напомним, в этом году объём поддержки проектов достиг рекордных 400 миллионов рублей.

По словам губернатора, сегодня активисты на местах мыслят стратегически и планируют развитие пространств на три – пять лет вперёд.

«Например, сначала готовят площадку, на следующий год проводят освещение, затем занимаются благоустройством, синхронизируя бюджеты разных уровней», – пояснил глава региона и добавил, что ТОС уверенно переходят от точечных проектов к комплексному развитию территорий.

Также Михаил Ведерников подчеркнул важность системного вовлечения ТОС в планирование территорий: «Такой подход требует обязательного вовлечения ТОС в обсуждение планов развития территорий. Предложения граждан нужно учитывать при формировании муниципальных программ и местных бюджетов. Когда администрация и жители работают в одной команде, результат получается гораздо убедительнее».

Для распространения успешных практик власти региона намерены провести специальный семинар.

«Чтобы масштабировать этот опыт, в ближайшее время проведём специальный семинар и подробно разберём лучшие муниципальные практики», – заявил губернатор.

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