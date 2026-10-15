В Псковской области парламентские комитеты впервые собрались на заседания в новом созыве

00:43, 15 октября 2026, ПАИ

Парламентские комитеты нового созыва Законодательного Собрания приступили к работе. Первые заседания, в которых помимо членов комитетов участвовали спикер регионального парламента Борис Елкин и уполномоченный при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов Александр Котов, прошли накануне назначенной на 15 октября внеочередной сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Первым новый парламентский сезон открыл комитет по региональной политике и местному самоуправлению под председательством вице-спикера Алексея Севастьянова. «Впереди у нас пять лет активного и, надеюсь, результативного взаимодействия, в результате которого мы примем достойные законы на пользу жителей Псковской области», – обратился он к коллегам-депутатам и членам регионального правительства.

Комитет рассмотрел организационные вопросы предстоящей сессии: уточнение структуры и штатной численности Собрания, положение о комитете, досрочное прекращение депутатских полномочий сенатора РФ Натальи Мельковой, а также профильный вопрос – предложенные региональным правительством изменения госпрограммы «Развитие информационного общества», связанные с запуском проекта «Единая карта псковича». Алексей Севастьянов напомнил, что все значимые корректировки госпрограмм требуют согласования депутатов, и передал слово для доклада руководителю регионального управления цифрового развития Виталию Рахманову.

Специалист рассказал, что соглашение о старте проекта было подписано губернатором Михаилом Ведерниковым на Петербургском международном экономическом форуме.

Карта жителя, объединяющая в себе функции обычной дебетовой карты, транспортного проездного билета, инструмента для автоматического зачисления региональных социальных выплат, а также дисконтной карты, предоставляющей скидки и бонусы от партнёров проекта, выпускается на базе государственной информационной системы «Единая карта петербуржца». Это позволило избежать вложения бюджетных средств в создание собственной дорогостоящей системы и запустить проект с минимальными затратами – стоимость обслуживания одной карты составляет всего около 90 рублей. На сегодняшний день уже поступило более семи тысяч заявок от жителей региона на выпуск карты ЕКП «Псковская» для взрослых и детской версии - ЕКПшка. Члены комитета единогласно поддержали нововведение.

Рассмотрение миллиардных поправок в текущий областной бюджет стало ключевым вопросом заседания комитета по бюджету, финансам, налогам и экономической политике под председательством Павла Гомона. Доходная часть бюджета увеличивается на 788 млн рублей, расходы возрастают на 2,2 млрд рублей. Вице-губернатор, министр финансов Татьяна Баринова поблагодарила депутатский корпус за готовность собраться на внеочередную сессию, чтобы оперативно профинансировать важные для населения области расходные обязательства. Самая большая сумма – 1 млрд 880 млн рублей направляется на оплату труда работников бюджетной сферы; средства выделяются из резервного фонда правительства. Из этого же источника 300 млн рублей добавляется на лекарственное обеспечение. В целом регион тратит почти 2 млрд рублей в год на покупку лекарств для льготных категорий граждан. Из федерального бюджета область получила 277 млн рублей на реконструкцию котельной №9 в Пскове. Татьяна Баринова проинформировала депутатов обо всех основных корректировках бюджета и сообщила, что до конца года в Собрание будет внесён ещё один законопроект с изменениями текущих доходных и расходных параметров.

Павел Гомон отметил, что документ был предварительно проработан с Минфином, Счётной палатой и юристами Собрания. Члены комитета поддержали проект закона.

Вновь созданный комитет по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту вслед за коллегами также приступил к работе. «Сфера деятельности у нашего комитета непростая, но интересная. Работы впереди предстоит много. Наша задача – сделать так, чтобы избиратели, которые за нас голосовали, не пожалели об этом», – напутствовал членов комитета его председатель Дмитрий Быстров. Помимо организационных вопросов, включённых в повестку всех комитетов, депутаты рассмотрели законодательную инициативу Амурской области об использовании под индивидуальное жилищное строительство земельных участков, освободившихся после сноса расселённых аварийных домов. Речь идёт о городах с численностью населения до 100 тысяч человек. Сейчас по закону на таких участках можно строить только социальные объекты: школы, больницы, парки или новые многоквартирные дома. Однако на практике многие из этих участков слишком маленькие или находятся в зонах, где строить многоэтажки или соцобъекты невозможно. Из-за этого они годами пустуют.

Дмитрий Быстров, опираясь на свой многолетний опыт работы главой муниципалитета, подтвердил наличие такой проблемы. Борис Елкин также высказался в поддержку инициативы Амурской области. По мнению спикера Собрания и экс-главы Пскова, необходимо доработать эту идею применительно к более крупным городам, в том числе для развития туристической инфраструктуры. Борис Елкин предложил вернуться к этому вопросу в рамках Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Депутаты поддержали все предложения.

Состав комитета по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию существенно обновился – на этот факт перед началом заседания обратил внимание председатель комитета, вице-спикер Андрей Козлов: «Поздравляю всех с первым заседанием нашего комитета. Надеюсь на плодотворную работу в интересах жителей каждого избирательного округа и всех граждан Псковской области». Депутаты проголосовали в поддержку всех вопросов повестки.

Пятый сформированный в Собрании комитет – по социальной политике – соберётся на заседание под председательством Игоря Дитриха в день внеочередной сессии, за час до её начала.