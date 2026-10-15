Почему на Куприяна нельзя было веселиться: народные приметы и поверья 15 октября

07:29, 15 октября 2026, ПАИ

Память трёх мучеников, погибших за веру в начале четвёртого века, – Киприана, Иустины и Феоктиста отмечают православные сегодня, 15 октября. Об этом сообщает портал calend.ru.

Эта дата на Руси считалась днëм очищения от наваждений и избавления от злых духов. Если не прочитать соответствующую молитву, на человека могли напасть бесы.

Как правило, мужчины молились Куприяну (Киприану), а женщины – Устинье (Иустине). Больше всего в этот день могло непоздоровиться пьяницам, грешникам, а также сквернословам. Именно они «призывают чертей» в минуты гнева или отчаяния.

Девушки на Куприяна собирались на вечерки, но не играли и не веселились. Вместо этого занимались рукоделием, а за работой пели грустные песни.