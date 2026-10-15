Жителей Псковской области ждёт тёплый день без осадков

07:02, 15 октября 2026, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области сегодня, 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Южный ветер дует со скоростью 4–9 метров в секунду. Днём воздух прогреется до +9...+14 градусов.

Атмосферное давление низкое.