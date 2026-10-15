Жителей Псковской области ждёт тёплый день без осадков
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области сегодня, 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Южный ветер дует со скоростью 4–9 метров в секунду. Днём воздух прогреется до +9...+14 градусов.
Атмосферное давление низкое.
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