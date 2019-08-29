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Общество

Эксперт: Россия отстает в переработке полимеров от всего цивилизованного мира

«Российская Федерация сегодня в производстве и переработке полимеров отстает от всего цивилизованного мира очень сильно», - считает генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Об этом он заявил 29 августа в эфире одной из псковских радиостанций.

Герман Петрушко отметил, что в настоящее время широко обсуждается возможность перехода от полимеров на материалы биоразложения. «Что это такое? В пластик вживляется бактерия, которая при определенных условиях разлагает его. Как это делается? В хранилище при определенных температурах происходит ускоренное разложение пластика. По сути пластик в чистом виде заменяется на пластик с другими свойствами», - уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что в России, давно выпускающей полиамиды, есть самые совершенные технологии по производству, но пока не развиты технологии переработки. «В нашем сознании пластик — это посуда, стаканчик, кулечек. А компьютер? Это тоже пластик. Автомобиль», - отметил он.

Герман Петрушко подчеркнул, что на данный момент эту нишу в России занимают компании из других стран.

«И этот бизнес будет расти. Вторичная переработка пластика набирает обороты. Мы скоро станем свидетелями того, что весь пластик будет уходить в переработку», - дал прогноз специалист.

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