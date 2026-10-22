До 15 градусов тепла обещают в Псковской области сегодня
Переменную облачность без существенных осадков прогнозируют на территории Псковской области сегодня, 22 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура по области составит +10...+15 градусов.
В Пскове в дневное время воздух прогреется до +12...+14 градусов.
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