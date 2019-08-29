Детский омбудсмен верит в перезагрузку псковского лагеря «Нептун» в 2020 году

16:28, 29 августа 2019, ПАИ

«В следующем году, надеюсь, начнутся какие-то действия, чтобы вернуть лагерь к его нормальной деятельности», - заявила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире проекта ПАИ-live 29 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталия Соколова сообщила, что проблему с лагерем «Нептун» обсуждала с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. «Мы написали письму губернатору, встречались с ним. Глава региона дал поручение администрации Пскова разобраться в этой ситуации и принять решение для сохранения лагеря», - пояснила она.

Она также отметила, что лагерь «Нептун» востребован. «Но проблему запустили, там реально требуется серьезный капитальный ремонт», - подчеркнула детский омбудсмен.

В то же время она отметила, что в Псковской области имеется проблема не только с лагерем «Нептун». По её словам, в регионе за последние время сократилось количество лагерей.

В конце июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что региональные власти намерены в ближайшие годы начать строительство нескольких новых детских загородных лагерей. По его словам, сейчас прорабатывается несколько вариантов строительства современных лагерей для отдыха детей.

Спортивно-оздоровительный лагерь «Нептун» расположен в деревне Елизарово Псковского района. В конце 2018 года экс-глава Пскова Иван Цецерский заявил, что в бюджете Пскова на 2019 год предусмотрены средства на начало реконструкции лагеря «Нептун». Однако, тогда он отметил, что «Нептун» вряд ли откроется в 2019 году, так как необходимо провести слишком много работ, в том числе по столовой, кухне, ограждению территории.