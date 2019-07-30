В Псковской области планируют строительство современных детских лагерей

13:39, 30 июля 2019, ПАИ

Власти Псковской области намерены в ближайшие годы начать строительство нескольких новых детских загородных лагерей. Об этом 30 июля сообщил губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации. Тема была поднята на совещании по вопросам обеспечения пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время на территории области функционируют комплексы загородного отдыха, которые возводили более 30 лет назад. Все имеющиеся здания необходимо не просто ремонтировать, но и перестраивать, модернизировать имеющиеся площадки.

«Разом провести всю работу мы не можем», - уточнил губернатор.

Михаил Ведерников пояснил,что сейчас прорабатывается несколько вариантов строительства современных лагерей для отдыха детей. «Первый такой проект планируем запустить на условиях концессии в 2021-2022 году с ВТБ», - рассказал глава региона.