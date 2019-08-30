Около двух тысяч нарушений выявили в работе ЧОПов в России

10:21, 30 августа 2019, ПАИ

В 2019 году в России были выявлены около двух тысяч нарушений в работе частных охранных организаций. Соответствующие нарушения в ходе проверок зафиксировала Росгвардия, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Виктора Золотова.

Виктор Золотов отметил, что в текущем году росгвардейцы провели почти пять тысяч проверок, в ходе которых выявили около двух тысяч нарушений.

Он также сообщил, что в этом году сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели девять тысяч проверок, по итогам которых были выявлены 700 нарушений правил оборота оружия сотрудниками частных охранных организаций.