Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство

12:25, 30 августа 2019, ПАИ

В последние годы все чаще стали звучать предложения отказаться от полимеров. Что это за материал такой — полимер? И в чем его отличительная черта? Действительно ли он представляет опасность для окружающей среды. Ответы на эти и другие вопросы мы попросили дать кандидата химических наук, главного технолога Псковского завода «Титан-Полимер» Ивана Ивановича Конькова.

- Иван Иванович, так что же такое полимер?

- Полимеры – это большая группа материалов искусственного происхождения. Наиболее распространены синтетические полимеры, исходным первичным сырьем для которых служит природный газ, уголь и нефть. Первые полимеры были получены еще в середине 19 века, то есть уже почти два столетия этот материал стоит на службе у человека. И за это время он оказался востребованным практически повсеместно. И количество видов полимеров к настоящему времени значительно выросло и продолжает расти.

- Где сегодня используется этот материал?

- Как я уже сказал, полимеры используются повсеместно, во всех сферах нашей жизни. И в зависимости от области применения применяется тот или иной вид полимера. Транспорт, посуда, одежда, медицинские инструменты и оборудование, хозяйственный инвентарь, электроника, бытовая техника и т.д. Не хватит пальцев рук нескольких человек, чтобы перечислить все отрасли и сферы внедрения различных видов полимеров. Почему это происходит? Во-первых, потому что эти материалы легче, пластичнее, не требуют какого-то особого ухода. К примеру, если мы говорим об использовании полимеров при производстве транспорта, то это отражается на снижении веса всего автомобиля, а это приводит к сокращению расхода топлива и, как следствие, к уменьшению объема выхлопных газов. Если возьмем в качестве примера использование полимерных труб в жилищно-коммунальном хозяйстве, то это высокая их стойкость к окружающей среде, а значит и долговечность. А это означает сокращение протечек, снижение объемов используемых ресурсов, уменьшение оплаты пользователями услуг. Например, полипропилен, полимер без запаха и цвета, широко используется при изготовлении спортивного инвентаря и снаряжения, такого, как лыжи, коньки, сноуборды, сани, шлемы, очки. Это прочные и надежные изделия, изготовленные из синтетического полимера полипропилена. Полимеры также применяются в хирургии внутренних органов и тканей, травматологии, офтальмологии, стоматологии, сердечно-сосудистой хирургии. Не только для оборудования или инструментов врачей, но и, к примеру, для протезов.

- Не секрет, что под Псковом может в ближайшее время появиться дочернее предприятие ГК «Титан» ООО «Псковский завод «Титан-Полимер», которое планирует выпуск аналогичного вида продукции. Как бы вы охарактеризовали то, что предложено производить под Псковом? Что это за разновидность полимеров? Где она применяется?

- Завод планирует выпуск биаксиально-ориентированной пленки, сокращенно – БОПЭТ. Ее применяют для различных видов упаковки, пищевых продуктов, печатной продукции, для защиты гаджетов, в качестве защитной пленки для тонированных стекол автомобилей, микроэлектроники и других целей. Еще один продукт - ПЭТ-гранулят (полиэфир).

Из ПЭТ изготавливают те самые медицинские изделия, о которых мы говорили. В частности, хирургические нити, протезы клапанов сердца и сосудов, упаковку для хранения компонентов крови, хирургических наборов. А кроме того, ПЭТ широко применяется при изготовлении тары для молочной продукции, включая детское питание, других продуктов питания. Полиэфир востребован в станко-, приборо- и машиностроении, в производстве промышленного оборудования, электротехники и электроники, в строительстве, сельском хозяйстве и т.д.

- Есть ли аналогичные производства ПЭТ гранулята в России?

- Аналогичные производства ПЭТ гранулята в России есть, 4 завода. Но на них производится ПЭТ гранулят бутылочного сорта. Этот ПЭТ предназначен для производства преформ, из которых затем выдуваются бутылки для воды, напитков, пива и др. Псковский завод будет специализироваться на других марках – в первую очередь для выпуска ПЭТ гранулята для производства пленок, ПЭТ текстильного назначения, листового назначения и ПЭТ для производства технических нитей. Спрос на этот продукт есть и ежегодно он увеличивается.

- Насколько безопасно производство ПЭТ гранулята, которое планируют разместить под Псковом? Может ли оно отразиться на окружающей среде?

- Конкретно на этом производстве ПЭТ в качестве основных сырьевых материалов применяются этиленгликоль и терефталевая кислота. Этиленгликоль является двухатомным спиртом, его классифицируют как вещество III класса опасности. К этому классу относятся также уксусная кислота, перекись водорода, йод, соединения марганца и другие – те химические продукты, с которыми мы сталкиваемся не только на производстве, но и в быту. Этиленгликоль, кстати, широко применяется в повседневной деятельности человека как компонент автомобильных антифризов и тормозных жидкостей, в отопительных системах частных домов. Терефталевая кислота – это порошок, нетоксичный и не растворимый в воде и большинстве растворителей, который по технологии смешивается с этиленгликолем с образованием суспензии в среде азота, что исключает образование взрывоопасной смеси.

Если говорить об окружающей среде - из всех видов полимеров производство ПЭТ-гранулята является самым экологически чистым. А упаковка из ПЭТ, если рассматривать полный цикл ее производства и использования, более экологична и безопасна, чем альтернативные.

-Хотелось бы вернуться к началу нашего разговора. К мифам и реальности. Даже в Псковской области стали проводить акции с призывом отказаться от полимеров в пользу одноразовой посуды из бумаги. Однако, говорят, что даже одноразовую бумажную посуду создают с использованием специальных материалов, которые, к примеру, не позволяют стаканчику впитывать воду? Не миф ли это в таком случае — одноразовая бумажная посуда и замена полимера ею?

- Действительно, сегодня полимер рассматривается исключительно как некое обобщенное синонимичное наименование чего-то искусственного и малоценного. Мы часто слышим об акциях: откажись от полиэтиленового пакета в магазине и возьми бумажный, откажись от полимерного стакана и замени его бумажным, откажись от одноразовой полимерной посуды и так далее и так далее. Я бы назвал это популизмом и не более того.

- Почему?

- Ну, во-первых, чтобы бумага не пропускала воду и не впитывала ее, к примеру, в тех же бумажных стаканчиках, о чем вы говорили только что, ее надо обработать. В середине прошлого столетия бумагу для этого обрабатывали парафином. А он тоже изготовлен из нефти. И продукты его распада загрязняют окружающую среду. Сегодня применяют комбинированные материалы, что-то среднее между полимером и бумагой. Но это не бумага в чистом виде, будем честными. Вот почему я называю это популизмом. Здесь, скорее всего, надо говорить о другом. Все авторы подобных акций, обсуждаемых нами, ратуют за сохранение окружающей среды. Но не анализируют свои собственные заявления. К примеру, отказ от использования полимеров, как мы уже говорили, в автомобилестроении приведет к увеличению расхода топлива и, как следствие, к росту выбросов в атмосферу. Положите в землю металлические трубы вместо пластиковых, и уже через пару лет вы столкнетесь с ростом расхода той же воды, так как металл будет изнашиваться быстрее и потребуются дополнительные затраты на ремонт, на компенсацию убытков поставщика ресурсов. Говорить надо не о запрете полимера как материала, а о разумном его использовании.

- Вторичное использование полимера — как часто это происходит? И всегда ли возможно? Что делают из полимеров, из каких видов отходов полимеров?

- С уверенностью могу сказать, что переработать можно все виды полимеров. Для этого во многих крупных городах мира действуют специальные пункты приема, откуда отходы отправляют на перерабатывающие заводы. Способов переработки множество — от механической переработки до пиролиза и гидролиза. Почему я сказал «мира», а не России? Потому что в нашей стране пока еще не сильно развита культура обращения с отходами. Не все жители Пскова, к примеру, сортируют свой мусор: отдельно бумажные пакеты и картонные коробки, отдельно полимерные бутылки из-под воды, отдельно стекло. Все может измениться с появлением привычки выделять полимер из общего потока выбрасываемого нами мусора. Вы спрашивали, что может получиться при его повторной переработке. В основном сегодня получают волокна, которые впоследствии применяют в легкой промышленности. К примеру, это утеплитель куртки или пальто, наполнитель кресла и дивана. Кроме того, это полимерная тара. Особенно все это относится ко вторичной переработке отходов ПЭТ – бутылки, пленка, тара и т.д.

Следует добавить, что отходы ПЭТ успешно перерабатываются также с минеральными наполнителями в различные формуемые изделия: черепицу, тротуарную плитку, поддоны и т.п. Широкое применение отходы ПЭТ находят при производстве алкидных лаков и красок, полиолов, полиэфирного клея и т.д.

- Еще раз возвращаясь к ранее сказанному. Получается, что пластик — это материал, который состоит на службе у человека. Это то, что помогает каждому из нас ежедневно. Особую роль играют современные технологии, которые, к примеру, позволяют использовать этот материал в медицине. Но человек использует его безгранично и нередко безответственно. Как специалист дайте совет жителям Псковской области: как обезопасить себя и свой регион, как сократить отходы.

- Необходимо приучить себя экономить собственные средства. Не покупать каждый раз в магазине пакет, а класть продукты в принесенную с собой сумку. Отказаться от ежедневного использования на работе одноразовых стаканчиков. Принести из дома кружку и не лениться мыть ее. И наконец, примите за правило: весь мусор в доме сортировать. Пластиковые бутылки можно отправить не в ведро, а вынести в специальные металлические сетки или контейнеры — они сегодня установлены во многих дворах. Увы, сегодня человек часто ругает проекты новых экологически чистых предприятий, но не замечает, как сам загрязняет окружающую среду. Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство.