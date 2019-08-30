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Общество

«Бегущая книга» стартует в Пскове 1 сентября

В Пскове 1 сентября в 12:00 состоится осенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга - 2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в центральной городской библиотеке Пскова, участники забега будут двигаться по маршруту «Центральная городская библиотека (улица Конная, 6) - площадь Ленина - Финский парк - сквер «Четыре угла».

Участники забега будут задавать вопросы местным жителям из школьной программы: от литературы до физики, от географии до истории. Тем, кто даст правильные ответы, будут вручены призы - тематические подарки от «книгобежцев».

«Бегущая книга» – всероссийская социокультурная акция, приуроченная к Дню знаний. Она нацелена на популяризацию чтения и библиотек, на поддержку имиджа России как самой читающей страны.

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