Филиппинский «Татлер» написал про вошедшие в ЮНЕСКО псковские церкви в разделе Must visit

17:04, 30 августа 2019, ПАИ

Филиппинский «Татлер» написал про вошедшие в ЮНЕСКО псковские церкви в разделе Must visit. В качестве иллюстрации журнал приложил фотографию церкви Архангела Михаила и Василия на Горке в Детском парке Пскова. Это два храма, в числе прочих вошедшие в список всемирного наследия ЮНЕСКО по итогам июльской сессии в Баку.

Под фотографией дано описание: «Эта группа памятников, расположенная в историческом городе Псков на Северо-Западе России, отражает развитие архитектуры с её кубическими объёмами, куполами, звонницами, с древними элементами, относящимися к XII веку. Под влиянием византийских и новгородских традиций псковская архитектура достигла расцвета к XV-XVI вв. и способствовала развитию русской архитектуры на протяжении более пяти веков».

Также в список к обязательному посещению издание включило ещё четыре европейских достопримечательности в Испании, Италии, Чехии и Великобритании.

