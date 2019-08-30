0
21:27
Михаил Ведерников поручил ускорить темпы работ по реконструкции «Машиностроителя»
12:25
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
17:04
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
13:51
Аренда квартиры в Пскове: Стоимость, востребованные районы, подводные камни
12:31
Псковская область занимает 62 строчку в рейтинге регионов по популярности ипотеки
16:18
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
16:01
Губернатор назвал основные поводы для гордости для жителей Псковской области
Еще новости
  • Коротко
Экономика

Михаил Ведерников поручил ускорить темпы работ по реконструкции «Машиностроителя»

Выездное совещание по вопросу реконструкции стадиона «Машиностроитель» состоялось в пятницу, 30 августа, на строительной площадке спортивного объекта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, мероприятие прошло под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя Министра спорта РФ Павла Новикова с участием представителей органов исполнительной власти региона, города, руководителей и специалистов подрядной организации.

В настоящее время на объекте ведутся бетонно-монолитные работы по строительству трибун, административного здания, а также подготовка основания под футбольное поле, устройство коммуникаций. Тем не менее, по некоторым видам работ наблюдается отставание от графика. Представитель подрядной организации доложил о причинах отставания и рассказал о шагах, которые предпринимаются, чтобы завершить строительство объекта в срок. В частности, на некоторых участках к работе подключены дополнительные подрядные организации.

Глава региона потребовал ускорить темпы строительных работ, а также предпринять все необходимые меры, чтобы ликвидировать существующее отставание от графика. В частности, внести корректировки в проектно-сметную документацию по объекту.

Михаил Ведерников также проинформировал Павла Новикова, что документация по проекту реконструкции 2-го этапа стадиона «Машиностроитель» находится на государственной экспертизе, которая завершится через 10 дней. Губернатор подчеркнул, что сразу после получения необходимых согласований пакет документов будет направлен в Минспорт России для защиты. В свою очередь заместитель Министра спорта РФ подчеркнул, что ведомство готово поддержать строительство второй очереди стадиона и центра спортивной гимнастики «Немов-центр».

Напомним, что на сегодняшний день осуществляется первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель». Средства в размере 750 млн рублей были выделены при непосредственном участии губернатора Михаила Ведерникова в результате длительной, планомерной работы с профильными Министерствами и ведомствами. В рамках первой очереди планируется возвести административное здание, две трибуны с внутренними помещениями, установить искусственное футбольное поле, беговые дорожки, две площадки под игровые виды спорта, обустроить парковку и провести общее благоустройство территории.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поручил ускорить темпы работ по реконструкции «Машиностроителя»
30 августа 2019
Михаил Ведерников поручил ускорить темпы работ по реконструкции «Машиностроителя»
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
30 августа 2019
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
29 августа 2019
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
Псковская область занимает 62 строчку в рейтинге регионов по популярности ипотеки
27 августа 2019
Псковская область занимает 62 строчку в рейтинге регионов по популярности ипотеки
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
23 августа 2019
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
Губернатор назвал основные поводы для гордости для жителей Псковской области
23 августа 2019
Губернатор назвал основные поводы для гордости для жителей Псковской области
Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» отмечает 26-ю годовщину пуска первого энергоблока
20 августа 2019
Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» отмечает 26-ю годовщину пуска первого энергоблока
Губернаторская повестка: Федеральная поддержка и статус моногорода
19 августа 2019
Губернаторская повестка: Федеральная поддержка и статус моногорода

Идет загрузка...