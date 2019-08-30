Михаил Ведерников поручил ускорить темпы работ по реконструкции «Машиностроителя»

21:27, 30 августа 2019, ПАИ

Выездное совещание по вопросу реконструкции стадиона «Машиностроитель» состоялось в пятницу, 30 августа, на строительной площадке спортивного объекта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, мероприятие прошло под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя Министра спорта РФ Павла Новикова с участием представителей органов исполнительной власти региона, города, руководителей и специалистов подрядной организации.

В настоящее время на объекте ведутся бетонно-монолитные работы по строительству трибун, административного здания, а также подготовка основания под футбольное поле, устройство коммуникаций. Тем не менее, по некоторым видам работ наблюдается отставание от графика. Представитель подрядной организации доложил о причинах отставания и рассказал о шагах, которые предпринимаются, чтобы завершить строительство объекта в срок. В частности, на некоторых участках к работе подключены дополнительные подрядные организации.

Глава региона потребовал ускорить темпы строительных работ, а также предпринять все необходимые меры, чтобы ликвидировать существующее отставание от графика. В частности, внести корректировки в проектно-сметную документацию по объекту.

Михаил Ведерников также проинформировал Павла Новикова, что документация по проекту реконструкции 2-го этапа стадиона «Машиностроитель» находится на государственной экспертизе, которая завершится через 10 дней. Губернатор подчеркнул, что сразу после получения необходимых согласований пакет документов будет направлен в Минспорт России для защиты. В свою очередь заместитель Министра спорта РФ подчеркнул, что ведомство готово поддержать строительство второй очереди стадиона и центра спортивной гимнастики «Немов-центр».

Напомним, что на сегодняшний день осуществляется первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель». Средства в размере 750 млн рублей были выделены при непосредственном участии губернатора Михаила Ведерникова в результате длительной, планомерной работы с профильными Министерствами и ведомствами. В рамках первой очереди планируется возвести административное здание, две трибуны с внутренними помещениями, установить искусственное футбольное поле, беговые дорожки, две площадки под игровые виды спорта, обустроить парковку и провести общее благоустройство территории.