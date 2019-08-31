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Экономика

Президент Белоруссии потребовал не ограничиваться Россией как рынком сбыта сахара

«Вы мне не страдайте. Ваше дело - продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации», - заявил президент Белоруссии во время рабочей поездки в Смолевичский район республики. 

Аграрии отметили, что на традиционных рынках сбыта сахара отмечается переизбыток, в связи с этим многие закупают продукт по цене ниже той, что установлена в Белоруссии, сообщает БЕЛТА. Даже российские покупатели предлагают на 50 копеек ниже. 

В хозяйствах приступают к уборке свеклы, сельхозпроизводители подчеркнули, что вэтом году ее сахаристость выше показателей прошлого года. Однако стоит вопрос с рынками сбыта. 

«Снижать производство ни в коем случае нельзя. Желательно сохранить уровень доходности хотя бы прошлого года», - потребовал глава республики в ответ на это.

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