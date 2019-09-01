Информацию о псковском партизане ищут родственники

10:25, 01 сентября 2019, ПАИ

Через программу «Жди меня» родственники пытаются найти любую информацию о судьбе партизана Ивана Терентьева. Как рассказали Псковскому агентству информации волонтеры телепроекта, разыскиваемый проживал в Порховском районе вместе с женой и двумя детьми. Был председателем сельсовета. «В начале воны сформировал партизанский отряд и ушел на болота», - написал Николай Шелудков, автор заявки в программу о поиске близких.

Известно, что при первой возможности Иван Терентьев направил жену Марию вместе с детьми Павлом и Машей Тисульский район Кемеровской области.

Больше родственники не виделись.

«После войны Мария Ивановна Терентьева разыскивала своего супруга, но поиски не увенчались успехом», - сообщили в редакции телепрограммы.

Волонтеры просят жителей Псковской области помочь в восстановлении информации. Откликнуться можно по адресу электронной почты: pskovnews@mail.ru.​