0
10:44
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний
09:26
С 1 сентября поздравил министр просвещения России
18:02
Осень в Псковской области начнётся с жаркой сухой погоды
15:49
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:38
Жители Великих Лук просят губернатора открыть в городе аквапарк
11:24
Михаил Ведерников поздравил псковских десантников и их семьи с 80-летием со дня образования 76-й дивизии
08:55
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии отмечают в Пскове
Еще новости
Общество

Информацию о псковском партизане ищут родственники

Через программу «Жди меня» родственники пытаются найти любую информацию о судьбе партизана Ивана Терентьева. Как рассказали Псковскому агентству информации волонтеры телепроекта, разыскиваемый проживал в Порховском районе вместе с женой и двумя детьми. Был председателем сельсовета. «В начале воны сформировал партизанский отряд и ушел на болота», - написал Николай Шелудков, автор заявки в программу о поиске близких. 

Известно, что при первой возможности Иван Терентьев направил жену Марию вместе с детьми Павлом и Машей Тисульский район Кемеровской области.

Больше родственники не виделись. 

«После войны Мария Ивановна Терентьева разыскивала своего супруга, но поиски не увенчались успехом», - сообщили в редакции телепрограммы.

Волонтеры просят жителей Псковской области помочь в восстановлении информации. Откликнуться можно по адресу электронной почты: pskovnews@mail.ru.​

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний
01 сентября 2019
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний
С 1 сентября поздравил министр просвещения России
01 сентября 2019
С 1 сентября поздравил министр просвещения России
Осень в Псковской области начнётся с жаркой сухой погоды
31 августа 2019
Осень в Псковской области начнётся с жаркой сухой погоды
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31 августа 2019
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жители Великих Лук просят губернатора открыть в городе аквапарк
31 августа 2019
Жители Великих Лук просят губернатора открыть в городе аквапарк
Михаил Ведерников поздравил псковских десантников и их семьи с 80-летием со дня образования 76-й дивизии
31 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил псковских десантников и их семьи с 80-летием со дня образования 76-й дивизии
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии отмечают в Пскове
31 августа 2019
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии отмечают в Пскове
Праздничные мероприятия в честь 80-летия 76-й десантно-штурмовой дивизии начнутся в 11 часов
30 августа 2019
Праздничные мероприятия в честь 80-летия 76-й десантно-штурмовой дивизии начнутся в 11 часов

Идет загрузка...