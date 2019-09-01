Польша готовится «выставить счет» Германии за последствия нападения в 1941 году

15:09, 01 сентября 2019, ПАИ

Специальная комиссия, созданная в Польше для оценки ущерба от нападения Германии в 1941 году, завершила работу и готова передать документы. Об этом сообщил президент страны Анджей Дуда, пишет РБК со ссылкой на Bild. «Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше», - заявил глава государства.

Он уточнил, что в период Великой Отечественной войны почти 6 млн рублей поляков были убиты, пострадали города и поселки, дома и предприятия были разрушены. Президент подчеркнул, что «Германия и Польша помирились», но поляки никогда не забывали свою историю.

Парламентская комиссия была создана в 2017 году. Первоначально ущерб оценили почти в 50 млрд долларов, позднее сумма увеличилась до 850 млрд. В 2018 году она вновь корректировалась в сторону сокращения. Но затем комиссия заявила о необходимости повторного пересмотра данных.

В 1953 году Варшава признала полную выплату ущерба со стороны ФРГ. В 1991 году Берлин и Варшава подписали соглашение о добрососедстве, тогда же Германия выплатила 1,3 млрд евро. Документ предполагал полное урегулирование вопросов компенсации.