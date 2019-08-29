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В Гдовском районе после пожара в запертом доме обнаружено тело человека

1 сентября в деревне Сорокина Гора Гдовского района произошел пожар в жилом доме. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 6:08. К месту возгорания были направлены две пожарные машины.

Как стало известно из источника, близкого к правоохранительным органам, уже после тушения в сгоревшем доме было найдено тело пожилого человека. 
Предположительно, мужчину заперли, закрыв двери на замок снаружи и после этого подожгли здание. 

Сотрудники полиции уже установили личность подозреваемого. Это местный житель 34 лет. Следователи устанавливают причины трагедии.

 

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